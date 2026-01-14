Chiara Ferragni prosciolta per il Pandorogate | ecco la sentenza

Il Tribunale di Milano ha prosciolto Chiara Ferragni dall’accusa di truffa aggravata relativa al caso Pandorogate. La decisione riguarda le accuse di pubblicità ingannevole legate alla promozione benefica e alle vendite del Pandoro Pink Christmas di Balocco e delle uova di Pasqua Dolci Preziosi. La sentenza ha confermato l’assenza di responsabilità per l’influencer in questa vicenda giudiziaria.

Il Tribunale di Milano ha prosciolto Chiara Ferragni dall'accusa di truffa aggravata per oltre 2 milioni di euro nella vicenda del Pandorogate, della pubblicità ingannevole legata alla beneficenza e alle vendite del 'Pandoro Pink Christmas' di Balocco del Natale 2022, nonché delle uova di Pasqua '21-'22 di Dolci Preziosi. La sentenza di non luogo a procedere è stata letta dal giudice Ilio Mannucci Pacini nell'aula della terza sezione penale pochi istanti fa. Caduta l'aggravante della minorata difesa dei consumatori tratti in " inganno ", che la Procura di Milano definiva nelle "modalità di veicolazione del messaggio" sul web dove Ferragni godeva di credibilità indiscussa, il reato di 'truffa' semplice è improcedibile e si è estinto a seguito dei risarcimenti versati dall'imprenditrice, per oltre 3,4 milioni di euro, alle associazioni dei consumatori Adicu, Codacons e a una signora di 76 anni che aveva acquistato diversi pandori per beneficenza.

