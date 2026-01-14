Chiara Ferragni prosciolta | il giudice chiude il Pandoro-Gate nessuna truffa aggravata
Il Tribunale di Milano ha ufficialmente prosciolto Chiara Ferragni dal caso noto come “Pandoro-Gate”. Dopo mesi di inchieste e attenzione mediatica, il giudice ha concluso che non sussistono elementi per ipotizzare una truffa aggravata. La decisione mette fine a una vicenda che ha coinvolto la fashion influencer, chiarendo la sua posizione e segnando la conclusione di un procedimento giudiziario che ha tenuto banco sui media.
Il caso che per mesi ha incendiato social network, talk show e prime pagine si è chiuso questa mattina in un’aula del Tribunale di Milano con una formula secca: Chiara Ferragni è prosciolta. La giudice ha stabilito che non esiste l’aggravante contestata dalla procura — quella che avrebbe qualificato il reato come truffa aggravata ai danni di consumatori “in minorata difesa” — e la caduta di quel presupposto ha reso inevitabile la dichiarazione di estinzione del reato. Senza l’aggravante, infatti, la truffa non è procedibile d’ufficio. E poiché il Codacons aveva ritirato la querela mesi fa, dopo un accordo economico già definito, il procedimento non aveva più i requisiti per proseguire. 🔗 Leggi su Panorama.it
