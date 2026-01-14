Chiara Ferragni prosciolta dall’accusa di truffa

Chiara Ferragni è stata ufficialmente prosciolta dall’accusa di truffa nel procedimento legale relativo al Pandoro Pink Christmas e alle uova di Pasqua. Dopo un procedimento abbreviato, la nota imprenditrice si mostra sollevata e soddisfatta per la conclusione di questa vicenda, che ha attirato molta attenzione mediatica. La decisione rappresenta un importante passo avanti per Ferragni, che ora può guardare al futuro con maggiore serenità.

È una Chiara Ferragni commossa e soddisfatta quella che vive oggi la fine di un incubo: è stata infatti prosciolta al termine del processo abbreviato con al centro i noti casi del Pandoro Pink Christmas e delle uova di Pasqua. Lo ha deciso il giudice della terza sezione penale di Milano, Ilio Mannucci Pacini. Il giudice – si apprende – “ non ha riconosciuto l’aggravante, contestata dai pm, della minorata difesa dei consumatori o utenti online, che rendeva il reato di truffa procedibile anche senza una denuncia. In questo modo, poiché il Codacons circa un anno fa aveva ritirato la querela in seguito a un accordo risarcitorio con la influencer, ha disposto il proscioglimento per estinzione del reato riqualificato in truffa semplice. 🔗 Leggi su Davidemaggio.it © Davidemaggio.it - Chiara Ferragni prosciolta dall’accusa di truffa Leggi anche: Chiara Ferragni prosciolta dall'accusa di truffa aggravata: si chiude il «Pandoro gate» Leggi anche: Chiara Ferragni prosciolta dall'accusa di truffa, si chiude il «Pandoro gate»: «Siamo tutti commossi, mi riprendo la mia vita. Finito un incubo» La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online. Pandorogate, Chiara Ferragni prosciolta: il Tribunale di Milano dichiara il non luogo a procedere - Il caso era nato dall’accusa di truffa aggravata nella vicenda del “Pandoro Pink Christmas” Balocco e delle Uova di Pasqua Dolci Preziosi ... corrieredellosport.it

Chiara Ferragni prosciolta: il giudice chiude il “Pandoro-Gate”, nessuna truffa aggravata - Gate”: cade l’aggravante della truffa ai danni dei consumatori e, dopo il ritiro della querela, il reato si estingue. panorama.it

Processo Pandoro Gate: Chiara Ferragni assolta nel verdetto finale, riqualificato il reato - Chiara Ferragni prosciolta a Milano per il caso Balocco: reato derubricato a truffa semplice e querela ritirata dopo i risarcimenti. drcommodore.it

Pandorogate: Chiara Ferragni prosciolta dall’accusa di truffa

Chiara Ferragni è stata prosciolta per il caso del pandoro x.com

"Siamo tutti commossi, ringrazio i miei avvocati e i miei follower" Le prime parole di Chiara Ferragni dopo la sentenza facebook

