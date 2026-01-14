Chiara Ferragni oggi sentenza su Pandoro gate | Sono fiduciosa

Oggi si attende la sentenza nel processo a Chiara Ferragni, imputata per truffa aggravata in relazione alle campagne commerciali natalizie e pasquali del 2022. Dopo l'udienza presso il tribunale di Milano, si conosceranno le decisioni definitive sul suo coinvolgimento. Ferragni ha espresso fiducia nell'esito del procedimento, che rappresenta l'ultimo passaggio di una vicenda giudiziaria seguita da molti.

(Adnkronos) – Ultimo atto per il processo a Chiara Ferragni. Nella giornata di oggi, mercoledì 14 gennaio, è atteso il verdetto del procedimento con rito abbreviato che la vede imputata a Milano per truffa aggravata (dall'uso del mezzo informatico) in relazione alle operazioni commerciali 'Pandoro Balocco Pink Christmas' (Natale 2022) e 'Uova di Pasqua Chiara

