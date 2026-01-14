chiara ferragni oggi la sentenza per il pandoro gate

Oggi si attende la sentenza del processo che vede coinvolta Chiara Ferragni, imputata di truffa aggravata nel caso noto come Pandoro Gate. Il procedimento riguarda le presunte irregolarità nelle iniziative benefiche legate alla vendita del Pandoro Pink Christmas di Balocco nel Natale 2022 e delle Uova di Pasqua Dolci Preziosi degli anni 2021 e 2022.

E’ prevista per oggi la sentenza del processo di Chiara Ferragni, imputata di truffa aggravata, per il cosiddetto Pandoro Gate, i casi della beneficenza legata alle vendite del ‘Pandoro Pink Christmas’ di Balocco del Natale 2022 e delle Uova di Pasqua ’21-’22 di Dolci Preziosi. Ferragni, le richieste di condanna e gli altri imputati. Un anno e 8 mesi per l’influencer è la richiesta di condanna presentata il 25 novembre dal procuratore aggiunto di Milano, Eugenio Fusco, e dal sostituto Cristian Barilli che hanno coordinato le indagini della guardia di finanza. “Innocente” da ogni “punto di vista” e comunque l’imprenditrice ha già risarcito, la risposta a distanza il 19 dicembre dei legali di Ferragni, avvocati Giuseppe Iannaccone e Marcello Bana che hanno chiesto di assolvere la 38enne. 🔗 Leggi su Lapresse.it

