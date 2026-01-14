Chiara Ferragni si presenta tranquilla e fiduciosa in vista della sentenza relativa al cosiddetto 'Pandoro gate'. Assediata dai media, ha ribadito la propria fiducia nel sistema giudiziario, entrando nell’aula dove si pronuncerà la decisione definitiva sul procedimento per truffa aggravata. La vicenda, che ha attirato l’attenzione pubblica, si concluderà oggi con l’attesa del verdetto finale.

AGI - "Sono tranquilla e fiduciosa ". Assediata da decine di cronisti, anche esteri, Chiara Ferragni ha ribadito, come già in passato, la sua fiducia nella magistratura entrando nell'aula dove oggi sarà letta la sentenza del processo col rito abbreviato in cui è accusata di truffa aggravata per il 'Pandoro gate'. Il verdetto sarà pronunciato dal giudice Ilio Mannucci Pacini. Ferragni è accusata di truffa aggravata per avere ingannato i consumatori nella vendita del pandoro ' Balocco Pink Christmas ' e delle uova di Pasqua 'Giochi Preziosi". Chiesto un anno e 8 mesi. Il procuratore aggiunto Eugenio Fusco e il pm Cristian Barilli hanno chiesto la condanna a un anno e otto mesi perché, stando alle indagini della Guardia di Finanza, tra il 2021 e il 2022 l'influencer avrebbe ingannato follower e consumatori ottenendo "ingiusti profitti" in relazione alla vendita dei prodotti presentata come benefica. 🔗 Leggi su Agi.it

© Agi.it - Chiara Ferragni, oggi la sentenza per il Pandoro gate: "Sono fiduciosa"

Leggi anche: Chiara Ferragni in aula, oggi la sentenza per il Pandoro Gate: "Sono tranquilla e fiduciosa"

Leggi anche: Chiara Ferragni, oggi sentenza su Pandoro gate: “Sono fiduciosa”

Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento.

È il giorno della sentenza per Chiara Ferragni: dalla fuga dei brand dopo il Pandoro-Gate alla chiusura dei negozi e i licenziamenti, il tramonto della favola social; Chiara Ferragni e il Pandoro gate, è il giorno della verità. Oggi la sentenza del processo per truffa aggravata; Giorno decisivo: Oggi la sentenza sul Pandoro-Gate di Chiara Ferragni, ecco tutto quello che c'è da sapere |; Chiara Ferragni, oggi la sentenza per il Pandoro Gate: l'accusa è di truffa aggravata. Ecco cosa rischia.

Processo Chiara Ferragni, è attesa per oggi la sentenza per il Pandoro Gate: cosa rischia l'imprenditrice - Oggi, 14 gennaio 2026, è il giorno del giudizio per Chiara Ferragni. notizie.it