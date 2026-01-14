Chiara Ferragni oggi la sentenza per il Pandoro gate Cosa può succedere

Oggi si attende la sentenza nel processo per Chiara Ferragni, coinvolta nel caso noto come 'Pandoro gate'. La influencer ha ribadito di essere tranquilla e fiduciosa, mentre l'esito del procedimento giudiziario potrebbe avere ripercussioni sulla sua carriera e sulla sua immagine pubblica. La decisione della procura sarà importante per chiarire eventuali responsabilità e definire i prossimi passi del procedimento.

AGI - "Sono tranquilla e fiduciosa ". Assediata da decine di cronisti, anche esteri, Chiara Ferragni ha ribadito, come già in passato, la sua fiducia nella magistratura entrando nell'aula dove oggi sarà letta la sentenza del processo col rito abbreviato in cui è accusata di truffa aggravata per il 'Pandoro gate'. Il verdetto sarà pronunciato dal giudice Ilio Mannucci Pacini. Ferragni è accusata di truffa aggravata per avere ingannato i consumatori nella vendita del pandoro ' Balocco Pink Christmas ' e delle uova di Pasqua 'Giochi Preziosi". Chiesto un anno e 8 mesi. Il procuratore aggiunto Eugenio Fusco e il pm Cristian Barilli hanno chiesto la condanna a un anno e otto mesi perché, stando alle indagini della Guardia di Finanza, tra il 2021 e il 2022 l'influencer avrebbe ingannato follower e consumatori ottenendo "ingiusti profitti" in relazione alla vendita dei prodotti presentata come benefica. 🔗 Leggi su Agi.it

