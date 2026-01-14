Chiara Ferragni oggi la sentenza per il Pandoro gate Cosa può succedere

Oggi si attende la sentenza del processo con rito abbreviato per Chiara Ferragni, coinvolta nell'inchiesta nota come 'Pandoro gate'. L'imprenditrice e influencer si presenta con fiducia, mentre si susseguono le analisi sul possibile esito del procedimento giudiziario. La decisione della magistratura potrebbe avere ripercussioni sulla sua carriera e sulla sua immagine pubblica.

AGI - "Sono tranquilla e fiduciosa ". Assediata da decine di cronisti, anche esteri, Chiara Ferragni ha ribadito, come già in passato, la sua fiducia nella magistratura entrando nell'aula dove oggi sarà letta la sentenza del processo col rito abbreviato in cui è accusata di truffa aggravata per il 'Pandoro gate'. Il verdetto sarà pronunciato dal giudice Ilio Mannucci Pacini. Ferragni è accusata di truffa aggravata per avere ingannato i consumatori nella vendita del pandoro ' Balocco Pink Christmas ' e delle uova di Pasqua 'Giochi Preziosi". Chiesto un anno e 8 mesi. Il procuratore aggiunto Eugenio Fusco e il pm Cristian Barilli hanno chiesto la condanna a un anno e otto mesi perché, stando alle indagini della Guardia di Finanza, tra il 2021 e il 2022 l'influencer avrebbe ingannato follower e consumatori ottenendo "ingiusti profitti" in relazione alla vendita dei prodotti presentata come benefica. 🔗 Leggi su Agi.it

