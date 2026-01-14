Chiara Ferragni la rinascita tra le lacrime dopo lo tsunami | il processo il divorzio da Fedez gli affari crollati Faticavo ad alzarmi dal letto

Chiara Ferragni, nota influencer e imprenditrice, ha attraversato un periodo difficile segnato dal divorzio da Fedez e da momenti di crisi personale e professionale. Dopo una lunga battaglia legale, la sua vicenda si è conclusa con una sentenza a porte chiuse, che ha suscitato emozioni intense. In questo contesto, Ferragni ha affrontato una rinascita caratterizzata da sofferenza e resilienza, trovando la forza di ripartire.

Milano – Alla lettura delle sentenza (avvenuta a porte chiuse) Chiara Ferragni, si scioglie in un pianto liberatorio. Poi, con calma, e ancora con gli occhi lucidi, accanto ai suoi due legali e al team di quattro esperti di comunicazione che la accompagnano, apre la porta dell’aula al terzo piano di Palazzo di giustizia e, per la prima volta dall’inizio del processo, non si nega alle telecamere. Lo fa per ringraziare tutti, mostrando il suo lato più gentile, fragile ed umano, lontano dalla star tutta e solo immagine a cui ci aveva abituati. “È finito un incubo, sono passati due anni nel corso dei quali non ho mai detto niente per rispetto delle istituzioni e di questo procedimento. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Chiara Ferragni, la rinascita tra le lacrime dopo lo tsunami: il processo, il divorzio da Fedez, gli affari crollati. “Faticavo ad alzarmi dal letto” Leggi anche: Pandorogate: Chiara Ferragni prosciolta. Due anni da incubo. Dal divorzio al gossip Leggi anche: Chiara Petrolini, lo scontro tra i periti sullo «stato dissociativo», l'ira delle parti civili e le amiche in lacrime. Come sta andando il processo Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia. Pandoro gate, Chiara Ferragni in lacrime dopo la sentenza: “È finito un incubo durato due anni” - Chiara Ferragni parla dopo l'assoluzione nel processo sul Pandoro gate: le lacrime dopo la sentenza e le sue parole fuori dall'aula. donnaglamour.it

