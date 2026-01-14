Chiara Ferragni in tribunale per la sentenza Pandoro | il look senza fronzoli
Chiara Ferragni si presenta in tribunale a Milano per la decisione relativa al processo sul caso Pandoro e uova di Pasqua. La influencer ha dichiarato di essere “tranquilla e fiduciosa” in attesa della sentenza, mantenendo un atteggiamento sobrio e riservato. L'udienza rappresenta un momento importante nel procedimento legale che la coinvolge, in un contesto di grande attenzione mediatica.
“Sono tranquilla e fiduciosa”, così ha risposto Chiara Ferragni ai giornalisti presenti al tribunale di Milano, nel giorno della sentenza del processo per il Pandoro e le uova di Pasqua. Ferragni, che è accusata di truffa aggravata, si è trattenuta solo per qualche secondo a favore di telecamere e fotografi: per l’occasione, ha preferito puntare su un look senza fronzoli, aggraziato ed elegante. Ma composto. Chiara Ferragni, il look per la sentenza in tribunale. Con tailleur e tacchi a spillo, Chiara Ferragni ha fatto il suo ingresso in tribunale: la sentenza è prevista dalle 15,30 di oggi 14 gennaio, con rito abbreviato e a porte chiuse. 🔗 Leggi su Dilei.it
Chiara Ferragni in tribunale: “Sono tranquilla e fiduciosa”
E' entrata nell'aula della terza penale di Milano Chiara Ferragni nel giorno della sentenza nel processo che la vede imputata per truffa aggravata, assieme ad altri due, per i noti casi del pandoro Balocco Pink Christmas e delle uova di Pasqua Dolci Preziosi. " facebook
#Pandorogate, #ChiaraFerragni in Tribunale per la sentenza: sono tranquilla e fiduciosa x.com
