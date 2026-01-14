Chiara Ferragni si presenta in tribunale a Milano per la decisione relativa al processo sul caso Pandoro e uova di Pasqua. La influencer ha dichiarato di essere “tranquilla e fiduciosa” in attesa della sentenza, mantenendo un atteggiamento sobrio e riservato. L'udienza rappresenta un momento importante nel procedimento legale che la coinvolge, in un contesto di grande attenzione mediatica.

“Sono tranquilla e fiduciosa”, così ha risposto Chiara Ferragni ai giornalisti presenti al tribunale di Milano, nel giorno della sentenza del processo per il Pandoro e le uova di Pasqua. Ferragni, che è accusata di truffa aggravata, si è trattenuta solo per qualche secondo a favore di telecamere e fotografi: per l’occasione, ha preferito puntare su un look senza fronzoli, aggraziato ed elegante. Ma composto. Chiara Ferragni, il look per la sentenza in tribunale. Con tailleur e tacchi a spillo, Chiara Ferragni ha fatto il suo ingresso in tribunale: la sentenza è prevista dalle 15,30 di oggi 14 gennaio, con rito abbreviato e a porte chiuse. 🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Chiara Ferragni in tribunale per la sentenza Pandoro: il look senza fronzoli

Leggi anche: Chiara Ferragni in tribunale: è il giorno della sentenza. Le accuse sulla truffa: cosa rischia per lo scandalo pandoro e le uova di Pasqua

Leggi anche: Chiara Ferragni, oggi la sentenza per il Pandoro Gate

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme.

Accusa, difesa e gli scenari del processo a Chiara Ferragn; Chiara Ferragni e il Pandoro gate, è il giorno della verità. Oggi la sentenza del processo per truffa aggravata; Giorno decisivo: Oggi la sentenza sul Pandoro-Gate di Chiara Ferragni, ecco tutto quello che c'è da sapere |; Chiara Ferragni e il Pandoro Gate, oggi la sentenza: il processo, le accuse e la difesa. «Ho agito sempre in buona fede». Cosa rischia....

Pandoro Gate, oggi la sentenza: le prime parole di Chiara Ferragni e cosa rischia - Chiara Ferragni oggi in Tribunale per la sentenza sul caso del Pandoro gate: ecco le prime parole e cosa rischia. donnaglamour.it