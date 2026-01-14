Chiara Ferragni in tribunale per il Pandoro Gate circondata dai cronisti | Aspettiamo le 15.30 – Video

È attesa per il pomeriggio la sentenza sul caso Pandoro Gate che vede imputata l’influencer Chiara Ferragni che rischia fino a 1 anno e 8 mesi. “Aspettiamo le 15.30”, queste le sue parole all’uscita dall’aula. Il giudice si è ritirato in camera di consiglio. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Chiara Ferragni in tribunale per il Pandoro Gate circondata dai cronisti: “Aspettiamo le 15.30” – Video Leggi anche: Chiara Ferragni in Tribunale per il Pandoro Gate: la risposta ai cronisti rivela più del previsto Leggi anche: Chiara Ferragni in Tribunale per il Pandoro Gate: la risposta ai cronisti rivela più del previsto La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online. Accusa, difesa e gli scenari del processo a Chiara Ferragn; Chiara Ferragni e il Pandoro gate, è il giorno della verità. Oggi la sentenza del processo per truffa aggravata; Giorno decisivo: Oggi la sentenza sul Pandoro-Gate di Chiara Ferragni, ecco tutto quello che c'è da sapere |; Pandoro Gate, oggi la sentenza su Chiara Ferragni: cosa rischia. Pandoro Gate, oggi la sentenza: le prime parole di Chiara Ferragni e cosa rischia - Chiara Ferragni oggi in Tribunale per la sentenza sul caso del Pandoro gate: ecco le prime parole e cosa rischia. donnaglamour.it

