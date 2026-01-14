Chiara Ferragni in tribunale | è il giorno della sentenza Le accuse sulla truffa | cosa rischia per lo scandalo pandoro e le uova di Pasqua

Oggi si conosce la sentenza nel procedimento che coinvolge Chiara Ferragni, accusata di presunte irregolarità legate allo scandalo delle uova di Pasqua e del pandoro. La influencer si presenta in tribunale con un atteggiamento tranquillo e fiducioso, mentre si attende di conoscere le eventuali conseguenze legali. La vicenda ha suscitato attenzione e interesse, anche in relazione alle implicazioni del caso sulla sua attività e reputazione.

Chiara Ferragni si è detta «tranquilla e fiduciosa» mentre entrava nell’aula della terza penale di Milano. Oggi è attesa la sentenza nel processo che la vede imputata per truffa aggravata, assieme ad altri due, per i noti casi del pandoro Balocco Pink Christmas e delle uova di Pasqua Dolci Preziosi. Non ci dovrebbero essere repliche delle parti, da quanto previsto, e il giudice Ilio Mannucci Pacini entrerà in camera di consiglio e indicherà l’orario previsto per il verdetto. La richiesta di condanna della procura di Milano. L’aggiunto Eugenio Fusco e il pm Cristian Barilli hanno chiesto per l’influencer una condanna ad un anno e 8 mesi senza attenuanti. 🔗 Leggi su Open.online Leggi anche: Chiara Ferragni a processo per truffa aggravata, chiesta condanna a 20 mesi per il pandoro e le uova di Pasqua Leggi anche: Chiara Ferragni torna in tribunale per truffa aggravata, la parola va alla difesa: “Buona fede su Pandoro e Uova di Pasqua, nessuno ha lucrato” La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti. Chiara Ferragni e il Pandoro gate è il giorno della verità Oggi la sentenza del processo per truffa aggravata. Processo Chiara Ferragni, è attesa per oggi la sentenza per il Pandoro Gate: cosa rischia l'imprenditrice - Oggi, 14 gennaio 2026, è il giorno del giudizio per Chiara Ferragni. notizie.it

“Sono tranquilla e fiduciosa”, Chiara Ferrani in Tribunale prima della sentenza per truffa aggravata - La procura ha chiesto 1 anno e 8 mesi per il caso Balocco e Dolci Preziosi ... ilfattoquotidiano.it

In arrivo il verdetto su Chiara Ferragni: sarà condannata per truffa aggravata o assolta? Scenari, accusa e difesa - Il 14 gennaio il giudice si pronuncerà sulla truffa aggravata nei casi pandoro Balocco e uova Dolci Preziosi con tre scenari possibili ... ilfattoquotidiano.it

Ferragni in tribunale a Milano nel giorno della difesa nel processo per truffa

