Chiara Ferragni in lacrime | Finito un incubo lungo due anni Ora mi riprendo la vita e riacquisto la mia voce

Chiara Ferragni annuncia di aver superato un periodo difficile durato due anni, dichiarando di essere pronta a riprendere in mano la propria vita e ritrovare la propria voce. Dopo un lungo percorso di difficoltà, la influencer si apre con sincerità, condividendo il senso di sollievo e rinnovata fiducia nel futuro. La sua testimonianza rappresenta un momento di svolta, segnando un nuovo inizio personale e professionale.

Milano, 14 gennaio 2026 – "È finito un incubo, sono molto contenta di poter riprendermi la mia vita. Sono stati due anni molto duri. Avevo fiducia nella giustizia e giustizia è stata fatta". Chiara Ferragni piange all’uscita dell’aula del tribunale: “Siamo tutti umani. Penso sia normale commuovermi. Sono contenta di poter parlare, di aver riacquistato la mia voce dopo due anni in cui per rispetto sono stata in silenzio”. In molti l’hanno abbandonata, lo sa. “Ma chi mi vuole bene c'è sempre stato. Per me questo basta”. E ora? “Sono felicissima, sono sollevata. Ho telefonato subito a mia mamma che mi è stata sempre vicina”. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Chiara Ferragni in lacrime: “Finito un incubo lungo due anni. Ora mi riprendo la vita e riacquisto la mia voce” Leggi anche: Chiara Ferragni: “Finito un incubo lungo due anni. Ora mi riprendo la vita e riacquisto la mia voce” Leggi anche: Pandoro-gate, assolta Chiara Ferragni: “Finito un incubo, riprendo in mano la mia vita” Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento. Pandoro gate, Chiara Ferragni in lacrime dopo la sentenza: “È finito un incubo durato due anni” - Chiara Ferragni parla dopo l'assoluzione nel processo sul Pandoro gate: le lacrime dopo la sentenza e le sue parole fuori dall'aula. donnaglamour.it

Chiara Ferragni prosciolta si emoziona all'uscita dal tribunale: «È finito un incubo. Giustizia è stata fatta» - (LaPresse) "Sono molto contenta di riprendere in mano la mia vita, è finito un incubo, sono stati 2 anni molto duri, avevo fiducia nella giustizia e giustizia è ... ilmattino.it

Chiara Ferragni prosciolta si emoziona in tribunale: "È finito un incubo" - (LaPresse) "Sono molto contenta di riprendere in mano la mia vita, è finito un incubo, sono stati 2 anni molto duri, avevo fiducia nella giustizia e giustizia è stata fatta". ilgiornale.it

“È finito un incubo, sono molto contenta di poter riprendermi la mia vita. Sono stati due anni molto duri. Avevo fiducia nella giustizia e giustizia è stata fatta”. Chiara Ferragni, visibilmente commossa, commenta così l’assoluzione per i noti casi del pandoro Baloc facebook

Chiara Ferragni è stata prosciolta per il caso del pandoro x.com

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.