Chiara Ferragni in aula oggi la sentenza per il Pandoro Gate | Sono tranquilla e fiduciosa

Oggi si tiene la decisione della corte riguardo a Chiara Ferragni, imputata per truffa aggravata in relazione ai casi Pandoro Balocco Pink Christmas e uova di Pasqua Dolci Preziosi. L’imprenditrice digitale si presenta in aula con un atteggiamento di tranquillità e fiducia, in attesa della sentenza che chiarirà la sua posizione. La vicenda, seguita con attenzione, riguarda questioni legali legate alle sue attività commerciali.

Oggi è il giorno della sentenza per Chiara Ferragni, l'imprenditrice digitale a processo per truffa aggravata per i casi del Pandoro Balocco Pink Christmas e della uova di Pasqua Dolci Preziosi. L'aggiunto Eugenio Fusco e il pm Cristian Barilli hanno chiesto per lei e il suo ex manager Fabio. 🔗 Leggi su Today.it

Leggi anche: Pandoro-gate: oggi la sentenza per Chiara Ferragni. “Sono tranquilla”

Leggi anche: Pandoro Gate, Chiara Ferragni: "Sono tranquilla e fiduciosa"

Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati.

Chiara Ferragni e il Pandoro gate, è il giorno della verità. Oggi la sentenza del processo per truffa aggravata; Giorno decisivo: Oggi la sentenza sul Pandoro-Gate di Chiara Ferragni, ecco tutto quello che c'è da sapere |; Chiara Ferragni e il Pandoro Gate, oggi la sentenza: il processo, le accuse e la difesa. «Ho agito sempre in buona fede». Cosa rischia...; Pandoro Gate, oggi la sentenza su Chiara Ferragni: cosa rischia.

Chiara Ferragni in aula per la sentenza sul caso Balocco e Dolci Preziosi - Processo per truffa aggravata: pm chiedono un anno e otto mesi, difesa punta sull’assenza di dolo e sulla pubblicità ingannevole già risarcita ... laprovinciadivarese.it