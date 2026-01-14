Chiara Ferragni era imputata per truffa aggravata nei presunti casi di pubblicità ingannevole legati a prodotti venduti come collegati a fini benefici ma il Tribunale ha escluso qualsiasi intenzione fraudolenta

Chiara Ferragni è stata assolta in primo grado dalle accuse di truffa aggravata legate a presunte pubblicità ingannevoli di prodotti benefici. Il Tribunale ha escluso qualsiasi intenzione fraudolenta riguardo alla promozione del pandoro “Pink Christmas” e delle uova di Pasqua in collaborazione con aziende alimentari. La decisione chiarisce la posizione legale della influencer, che non ha subito condanne in relazione a queste iniziative.

C hiara Ferragni è stata assolta in primo grado dalle accuse in relazione alla promozione del pandoro “Pink Christmas” e delle uova di Pasqua realizzate in collaborazione con alcune aziende alimentari. Il Tribunale di Milano ha stabilito che la presunta truffa contestata è estinta: l’aggravante legata alla minorata difesa dei consumatori non è stata riconosciuta, trasformando il reato in truffa semplice, perseguibile solo su querela di parte. « Siamo tutti commossi, ringrazio i miei avvocati e tutti i follower », ha dichiarato l’imprenditrice digitale, sperando di poter chiudere un procedimento che per anni ha catalizzato attenzione e dibattito su marketing, comunicazione online e solidarietà. 🔗 Leggi su Iodonna.it © Iodonna.it - Chiara Ferragni era imputata per truffa aggravata nei presunti casi di pubblicità ingannevole legati a prodotti venduti come collegati a fini benefici, ma il Tribunale ha escluso qualsiasi intenzione fraudolenta Leggi anche: Pandoro-gate, l'arrivo di Chiara Ferragni in tribunale: è imputata per truffa Leggi anche: Pandoro Gate, Chiara Ferragni in tribunale: è accusata di truffa aggravata La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento. Accusa, difesa e gli scenari del processo a Chiara Ferragn; Pandorogate, Chiara Ferragni assolta dall'accusa di truffa; Chiara Ferragni, tra poco la sentenza per il Pandoro Gate: l'accusa è di truffa aggravata. «Tranquilla e fiduciosa»; Pandoro Gate, oggi la sentenza su Chiara Ferragni: cosa rischia. Pandoro-gate, Chiara Ferragni assolta dall’accusa di truffa aggravata - Chiara Ferragni è stata assolta dall’accusa di truffa aggravata nell’ambito del processo del cosiddetto Pandoro- tpi.it

