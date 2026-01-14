Chiara Ferragni è stata assolta nel processo per truffa aggravata | Riprendo in mano la mia vita

Chiara Ferragni è stata assolta nel processo per truffa aggravata relativo alle campagne commerciali natalizie e pasquali del 2022. La nota influencer e imprenditrice esce dal procedimento penale senza conseguenze, riprendendo così il controllo della propria vita e della propria attività. La decisione di Milano conferma l’assenza di responsabilità penale in questa vicenda, chiudendo un capitolo importante della sua carriera.

Chiara Ferragni è stata assolta. La nota influencer e imprenditrice esce senza conseguenze penali nel processo con rito abbreviato che la vedeva imputata a Milano per truffa aggravata in relazione alle operazioni commerciali 'Pandoro Balocco Pink Christmas' (Natale 2022) e 'Uova di Pasqua Chiara.

