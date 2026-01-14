Chiara Ferragni è stata assolta | le lacrime e il ringraziamento ai followers

Chiara Ferragni è stata recentemente assolta in seguito al ritiro della querela da parte del Codacons. Questa decisione ha messo fine a una vicenda legale che l’ha coinvolta, consentendole di tornare alla sua routine senza ulteriori ostacoli. La decisione rappresenta un momento importante per la influencer, che ha ringraziato i suoi follower per il supporto e la vicinanza dimostrata durante questo periodo.

Chiara Ferragni è stata assolta: dato che il Codacons ha ritirato la querela non c'è più una base per procedere. Insieme a lei assolti anche Fabio Damato e il presidente di Cerealitalia, Francesco Cannillo.

Querela ritirata, così è stata assolta l'influencer Chiara Ferragni: "Reato riqualificato in truffa semplice, improcedibile"

Chiara Ferragni assolta per truffa aggravata: «Sono felice, devo ringraziare tutte le persone che mi sono state vicine» - «Ringrazio i miei follower che mi sono sempre stati vicini, sono quella che sono grazie a loro»

Chiara Ferragni è stata assolta dalle accuse nel processo abbreviato, presso la terza sezione penale di Milano, che la vedeva imputata per truffa aggravata, assieme ad altri due, per i noti casi del pandoro Balocco "Pink Christmas" e delle uova di Pasqua Dolci Preziosi.

"Sono tranquilla e fiduciosa", ha detto Chiara Ferragni entrando in Tribunale di Milano nel giorno della sentenza nel processo che la vede imputata per truffa aggravata, per i casi del pandoro Balocco Pink Christmas e delle uova di Pasqua Dolci Preziosi.

