Chiara Ferragni è stata assolta | le lacrime e il ringraziamento ai followers

14 gen 2026

Chiara Ferragni è stata recentemente assolta in seguito al ritiro della querela da parte del Codacons. Questa decisione ha messo fine a una vicenda legale che l’ha coinvolta, consentendole di tornare alla sua routine senza ulteriori ostacoli. La decisione rappresenta un momento importante per la influencer, che ha ringraziato i suoi follower per il supporto e la vicinanza dimostrata durante questo periodo.

Chiara Ferragni è stata assolta: dato che il Codacons ha ritirato la querela non c'è più una base per procedere. Insieme a lei assolti anche Fabio Damato e il presidente di Cerealitalia, Francesco Cannillo. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

