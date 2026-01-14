Chiara Ferragni assolta per il Pandorogate | Finito un incubo mi riprendo la vita

Chiara Ferragni è stata assolta dal tribunale di Milano per improcedibilità nel caso noto come Pandorogate. La sentenza ha eliminato l’aggravante e ha riconosciuto il reato come truffa semplice, procedibile solo su querela di parte. La decisione rappresenta una conclusione importante per l’imprenditrice, che commenta con sollievo:

AGI - Chiara Ferragni è stata assolta dal tribunale di Milano per improcedibilità. Per l'imprenditrice e influencer è caduta l'aggravante e il reato dunque è stato derubricato in truffa semplice, procedibile solo a querela di parte. In realtà, la querela era stata sporta dal Codacons che poi l'aveva ritirata dopo il pagamento da parte dell'imputata di risarcimenti attraverso la sua azienda e anche a titolo personale. Il procuratore aggiunto Eugenio Fusco e il pm Cristian Barilli avevano chiesto una condanna a un anno e otto mesi perché, stando alle indagini della Guardia di Finanza, tra il 2021 e il 2022 l'influencer avrebbe ingannato follower e consumatori ottenendo "ingiusti profitti" in relazione alla vendita dei prodotti presentata come benefica. 🔗 Leggi su Agi.it

