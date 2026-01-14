Chiara Ferragni assolta per il Pandoro gate | reato estinto dopo 3,4 milioni pagati tra risarcimenti e donazioni

Si conclude con l’assoluzione il procedimento giudiziario che ha coinvolto Chiara Ferragni nel caso noto come Pandoro gate. Dopo un lungo iter processuale, la fashion influencer è stata dichiarata non colpevole, con il reato estinto dopo il pagamento di circa 3,4 milioni tra risarcimenti e donazioni. La sentenza mette fine a una vicenda che ha attirato l’attenzione mediatica, confermando l’esito positivo per Ferragni.

Si chiude con una assoluzione il processo che ha visto Chiara Ferragni sul banco degli imputati per il caso del Pandoro gate. Il giudice Ilio Mannucci Pacini del Tribunale di Milano ha disposto il proscioglimento dell'imprenditrice digitale dall' accusa di truffa aggravata, ponendo fine a una vicenda giudiziaria che va avanti da dicembre 2023. La sentenza riguarda le campagne promozionali del Pandoro Pink Christmas commercializzato con Balocco nel Natale 2022 e delle Uova di Pasqua Sosteniamo i Bambini delle Fate vendute da Dolci Preziosi nella Pasqua 2021 e 2022. L'accusa sosteneva che si fosse trattato di pubblicità ingannevole ai danni dei consumatori.

Chiara Ferragni è stata assolta per il Pandoro gate - L'influencer è stata assolta dall'accusa di truffa aggravata per il Pandoro gate e per le Uova di pasqua griffate Ferragni: "Siamo tutti commossi" ... dire.it

Chiara Ferragni, arriva la sentenza sul Pandoro Gate: cosa ha deciso il Tribunale - È arrivata la sentenza sul caso Pandoro Gate: Chiara Ferragni a processo per truffa aggravata. donnaglamour.it

Chiara Ferragni è stata assolta dalle accuse nel processo abbreviato, presso la terza sezione penale di Milano, che la vedeva imputata per truffa aggravata, assieme ad altri due, per i noti casi del pandoro Balocco “Pink Christmas” e delle uova di Pasqua Dolc facebook

"Sono tranquilla e fiduciosa", ha detto Chiara Ferragni entrando in Tribunale di Milano nel giorno della sentenza nel processo che la vede imputata per truffa aggravata, per i casi del pandoro Balocco Pink Christmas e delle uova di Pasqua Dolci Preziosi. Ha ri x.com

