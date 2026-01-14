Chiara Ferragni assolta per il Pandoro Gate | il look senza fronzoli

Chiara Ferragni è stata assolta dall'accusa nel caso noto come Pandoro Gate. Durante la lettura della sentenza a Milano, l’imprenditrice digitale ha espresso tranquillità e fiducia. La vicenda, che ha attirato l’attenzione dei media, si è conclusa con una decisione favorevole, confermando la sua posizione. La notizia ha suscitato commenti e riflessioni sulla trasparenza e il rispetto delle procedure giudiziarie.

“Sono tranquilla e fiduciosa”, ha dichiarato Chiara Ferragni ai giornalisti davanti al tribunale di Milano, nel giorno della sentenza del Pandoro Gate. E le sue parole si sono rivelate profetiche. La fashion influencer, accusata di truffa aggravata, è stata infatti assolta, chiudendo così una vicenda giudiziaria che l’aveva tenuta al centro dell’attenzione mediatica. Per l’occasione, la Ferragni ha scelto di mostrarsi con un look semplice, elegante e composto, lontano da eccessi e fronzoli. Un gesto di sobria sicurezza che ha accompagnato l’esito positivo del processo, confermando il suo approccio elegante anche nei momenti più delicati. 🔗 Leggi su Dilei.it

