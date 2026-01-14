Chiara Ferragni assolta per il Pandoro Gate | il look senza fronzoli

Chiara Ferragni è stata assolta dall'accusa nel caso noto come Pandoro Gate. Durante la lettura della sentenza a Milano, l’imprenditrice digitale ha espresso tranquillità e fiducia. La vicenda, che ha attirato l’attenzione dei media, si è conclusa con una decisione favorevole, confermando la sua posizione. La notizia ha suscitato commenti e riflessioni sulla trasparenza e il rispetto delle procedure giudiziarie.

"Sono tranquilla e fiduciosa", ha dichiarato Chiara Ferragni ai giornalisti davanti al tribunale di Milano, nel giorno della sentenza del Pandoro Gate. E le sue parole si sono rivelate profetiche. La fashion influencer, accusata di truffa aggravata, è stata infatti assolta, chiudendo così una vicenda giudiziaria che l'aveva tenuta al centro dell'attenzione mediatica. Per l'occasione, la Ferragni ha scelto di mostrarsi con un look semplice, elegante e composto, lontano da eccessi e fronzoli. Un gesto di sobria sicurezza che ha accompagnato l'esito positivo del processo, confermando il suo approccio elegante anche nei momenti più delicati.

Chiara Ferragni assolta dall’accusa di truffa sul caso del Pandoro Pink Christmas - Chiara Ferragni è stata assolta al termine del processo abbreviato con al centro i noti casi del Pandoro Pink Christmas e delle uova di Pasqua ... ilsecoloxix.it

Chiara Ferragni, arriva la sentenza sul Pandoro Gate: cosa ha deciso il Tribunale - È arrivata la sentenza sul caso Pandoro Gate: Chiara Ferragni a processo per truffa aggravata. donnaglamour.it

Chiara Ferragni è stata assolta nel processo con rito abbreviato per il cosiddetto "Pandoro gate". Lo ha deciso il giudice della terza sezione penale di Milano, Ilio Mannucci Pacini. L'influencer era imputata per truffa aggravata in relazione a presunti messaggi i facebook

"Sono tranquilla e fiduciosa", ha detto Chiara Ferragni entrando in Tribunale di Milano nel giorno della sentenza nel processo che la vede imputata per truffa aggravata, per i casi del pandoro Balocco Pink Christmas e delle uova di Pasqua Dolci Preziosi. Ha ri x.com

