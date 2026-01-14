Chiara Ferragni assolta dall’accusa di truffa aggravata per il pandoro gate

Chiara Ferragni è stata ufficialmente assolta dall’accusa di truffa aggravata relativa ai casi del pandoro Balocco Pink Christmas e delle uova di Pasqua Dolci Preziosi. La decisione della magistratura ha chiuso il procedimento giudiziario, confermando l’assenza di responsabilità penale nei confronti dell’influencer. Questa pronuncia mette fine a una vicenda che aveva attirato molta attenzione, restituendo a Ferragni la sua immagine professionale e personale.

Chiara Ferragni è stata assolta dall’accusa di truffa aggravata legata ai due casi del pandoro Balocco Pink Christmas e delle uova di Pasqua Dolci Preziosi. Chiara Ferragni è stata assolta. Il giudice Mannucci, tecnicamente, non ha riconosciuto l’aggravante contestata dai pm della  minorata difesa dei consumatori o utenti online, che rendeva il reato di truffa procedibile anche senza una denuncia. In questo modo, poiché il  Codacons  circa un anno fa aveva ritirato la querela in seguito a un accordo risarcitorio con la influencer, ha disposto il proscioglimento per estinzione del reato riqualificato in truffa semplice. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

