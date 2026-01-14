Chi era Cyane Panine la cameriera con il casco di Crans Montana che aveva le candeline scintillanti sullo champagne

Cyane Panine è nota per essere stata fotografata con due bottiglie di champagne e candeline scintillanti, poco prima dell’incendio nel bar Costellation di Crans Montana. La sua presenza in quei momenti ha attirato l’attenzione, collegandola a un evento che ha suscitato interesse e curiosità. Questa immagine ha fatto parlare di lei, lasciando un’impressione legata a un episodio che ha avuto risonanza nella comunità locale.

Cyane Panine è la cameriera che in alcune foto, poco prima dell’innesco del rogo nel bar Costellation di Crans Montana, appare con due bottiglie di champagne con le candeline. La ragazza, 24 anni, è una delle 40 persone che hanno perso la vita nella notte di Capodanno. Cyane era originaria del Gard, nel Sud della Francia, dove i genitori sono tornati come commercianti dopo aver viaggiato in barca a vela per il mondo. Cresciuta a Sainte Anastasie e poi a Bouillargues, la giovane viveva a Sète, una cittadina vicino Montepellier. In Svizzera Cyane era andata per lavorare come barista stagionale. Assunta al bar Le Constellation era diventata una di famiglia per i titolari: oltre al rapporto molto stretto con Jacques Moretti, la ragazza aveva una relazione con il suo figlioccio Jean-Marc. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Chi era Cyane Panine, la cameriera con il casco di Crans Montana che aveva le candeline scintillanti sullo champagne Leggi anche: Crans Montana: chi è Cyane Panine, la cameriera col casco nei video de Le Constellation Leggi anche: Cyane Panine, chi era la ragazza col casco dell’incendio di Crans-Montana La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online. Crans-Montana, Cyane Panine: la cameriera col casco vittima del rogo; Crans-Montana, morta la cameriera Cyane Panine: aveva le bottiglie con le candele, ma non doveva lavorare; La frase di Jessica Moretti alla cameriera, che era «come una sorellina», prima della strage di Crans-Montana; Crans-Montana, chi era Cyane Panine, la giovane cameriera con il casco, morta nel rogo di Capodanno. Cyane Panine la cameriera con il casco morta a Crans Montana: “non pensava che il soffitto fosse pericoloso” - Anche Cyane Panine ha perso la vita nella strage di Crans Montana: era la cameriera con il casco dei video che hanno fatto il giro del mondo ... ultimenotizieflash.com

Cyane Panine: chi era la cameriera col casco nella strage di Crans-Montana - Montana: ecco chi era Cyane Panine, vittima della tragedia a Le Constellation. newsmondo.it

Cyane Panine: chi è la "donna con il casco" morta nell'incendio di Crans-Montana. La famiglia respinge le accuse - Montana ed è la ragazza ripresa nei filmati che mostrano gli istanti prima del disastro. today.it

Spacciata per diavolo, in quei video dove appiccava (incidentalmente) l’inferno, tra bottiglie di champagne e fuochi d’artificio, Cyane Panine, 24 anni, «la ragazza con il casco», è una vittima: «Lei non è mai stata informata della pericolosità del soffitto, né ha m facebook

Cyane, la cameriera morta a Crans: "Non sapeva che il soffitto era pericoloso". La porta chiusa e la relazione col 'figlioccio' di Moretti x.com

