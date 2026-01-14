Jordan Smith, insegnante di tennis di Sydney, ha conquistato l’attenzione vincendo mezzo milione di euro durante il “Million Dollar One Point Slam” sulla Rod Laver Arena di Melbourne. La sua partecipazione a questa competizione pre-Australian Open ha rappresentato un importante momento di svolta nella sua carriera, portandolo sotto i riflettori e modificando il suo percorso professionale nel mondo dello sport.

Jordan Smith fino a un attimo fa era solo un maestro di tennis di Sydney. Poi ha partecipato al “Million Dollar One Point Slam”, un’esibizione pre-Australian Open andata in scena sulla Rod Laver Arena di Melbourne, e la sua vita è cambiata. Perché da sconosciuto “dilettante” ha vinto il torneo che si giocava sul singolo punto, facendo fuori tra gli altri Jannik Sinner. E ha vinto così un milione di dollari australiani, circa 570mila euro. Le partite si sono disputate su un punto solo. Una volta tanto il tormentone giornalistico del “chi è” ha un senso: chi è dunque questo Jordan Smith? Lo racconta un po’ The Australian: Smith si era qualificato per l’evento come campione dello stato del Nuovo Galles del Sud. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - Chi è Jordan Smith il maestro di Sydney che ha vinto mezzo milione di euro (anche) grazie a Sinner

