Chi è Filippo Rinaldi portiere del Parma decisivo all’esordio contro il Napoli al Maradona La sua storia

Filippo Rinaldi è un giovane portiere italiano, recentemente schierato dal Parma in occasione della sua prima partita al Maradona contro il Napoli. La sua presenza in campo ha suscitato interesse, segnando un passo importante nella sua carriera. Con un percorso formativo solido e poche esperienze in Serie A, Rinaldi si sta affermando come una promessa nel panorama calcistico italiano.

Chi è Filippo Rinaldi, portiere del Parma che è stato decisivo all’esordio contro il Napoli al Maradona. La sua storia e il suo identikit La notte del “Diego Armando Maradona” ha consegnato alla Serie A un nuovo, inatteso protagonista. Nel pareggio strappato con i denti dal Parma contro i Campioni d’Italia, la copertina spetta di . 🔗 Leggi su Calcionews24.com © Calcionews24.com - Chi è Filippo Rinaldi, portiere del Parma decisivo all’esordio contro il Napoli al Maradona. La sua storia Leggi anche: Il Napoli sbatte contro il muro del Parma, è 0-0 al "Maradona" Leggi anche: Calcio Napoli bloccato e senza idee: Solo 0-0 al Maradona contro il Parma Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia. Parma, chi è Filippo Rinaldi: il portiere che debutta da titolare a Napoli, la carriera e la scelta di Cuesta - Sorpresa nel Parma che affronta il Napoli nel recupero della gara posticipata per l’impegno degli azzurri in Supercoppa italiana. msn.com

Filippo Rinaldi, chi è il portiere decisivo in Napoli-Parma: età, altezza, carriera, stipendio, vita privata - Parma ha visto tra i protagonisti principali Filippo Rinaldi, portiere del club emiliano che a sorpresa è stato schierato titolare da Cuesta al Maradona. msn.com

Il mito Buffon e un sogno che si realizza: chi è Rinaldi, il portiere del Parma all’esordio in Serie A - Nella trasferta di Napoli c'è una grossa novità in casa Parma: tra i pali c'è Filippo Rinaldi, all'esordio in Serie A. gianlucadimarzio.com

A debut clean sheet for Filippo Rinaldi! #NapoliParma x.com

Edoardo Corvi, Filippo Rinaldi e Gabriele Casentini. Tre portieri, tre percorsi, un’unica casa: il Parma Calcio. Un dettaglio che va oltre la semplice lista dei convocati per #NapoliParma e racconta un’idea di Club che continua a credere nel territorio, nella forma facebook

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.