Chi è Antonio Arena il baby attaccante della Roma che ha segnato contro il Torino in Coppa Italia
Antonio Arena, nato il 10 febbraio 2009, è un giovane attaccante della Roma. Con il suo talento, ha contribuito alla vittoria contro il Torino in Coppa Italia, segnando il gol del 2-2. Giovane promessa del calcio italiano, Arena si sta facendo strada nel mondo del calcio professionistico, dimostrando maturità e potenzialità per il futuro.
Dieci febbraio 2009. Questo recita la carta d’identità di Antonio Arena, il baby attaccante di Gasperini che ha segnato il gol del momentaneo 2-2 della Roma contro il Torino in Coppa Italia. La rete all’esordio in giallorosso e tra i grandi per il giovane centravanti che arriva dall’Australia.Chi. 🔗 Leggi su Romatoday.it
Leggi anche: Chi è Antonio Arena, il gioiello classe 2009 della Roma in gol in Coppa Italia contro il Torino. La sua storia
Leggi anche: Roma-Torino 2-3: il gol del baby Arena non basta, Gasperini eliminato dalla Coppa Italia
Antonio Arena, chi è il baby talento della Roma che ha segnato al debutto: età, altezza, carriera, origini, ruolo - A prescindere dal risultato negativo, sarà una notte da ricordare per sempre per Antonio Arena, il baby talento della Roma che, al debutto in prima squadra, ha segnato nel match di ... msn.com
Antonio Arena, chi è il baby fenomeno della Roma in gol a 16 anni - La Roma è stata eliminata dalla Coppa Italia per mano del Torino ma nella serata storta dei giallorossi c’è stato spazio per una favola, quella di Antonio Arena. msn.com
A 16 anni c’è chi immagina il futuro con il joystick in mano. Antonio Arena, invece, lo ha preso e lo ha trasformato in realtà. Esordio con la Roma. Gol. Subito. Un gol che pesa, che racconta molto più di un tabellino: racconta un viaggio lunghissimo, iniziato dall’ facebook
Dalle giovanili in #Australia al 1º gol con la #Roma: l'identikit di Antonio #Arena, il classe 2009 in rete contro il #Torino #ASRoma #RomaTorino x.com
Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.