Chi è Antonio Arena il baby attaccante della Roma che ha segnato contro il Torino in Coppa Italia

Antonio Arena, nato il 10 febbraio 2009, è un giovane attaccante della Roma. Con il suo talento, ha contribuito alla vittoria contro il Torino in Coppa Italia, segnando il gol del 2-2. Giovane promessa del calcio italiano, Arena si sta facendo strada nel mondo del calcio professionistico, dimostrando maturità e potenzialità per il futuro.

Antonio Arena, chi è il baby fenomeno della Roma in gol a 16 anni - La Roma è stata eliminata dalla Coppa Italia per mano del Torino ma nella serata storta dei giallorossi c’è stato spazio per una favola, quella di Antonio Arena. msn.com

A 16 anni c’è chi immagina il futuro con il joystick in mano. Antonio Arena, invece, lo ha preso e lo ha trasformato in realtà. Esordio con la Roma. Gol. Subito. Un gol che pesa, che racconta molto più di un tabellino: racconta un viaggio lunghissimo, iniziato dall’ facebook

Dalle giovanili in #Australia al 1º gol con la #Roma: l'identikit di Antonio #Arena, il classe 2009 in rete contro il #Torino #ASRoma #RomaTorino x.com

