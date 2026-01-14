Checco Zalone domina il box office in una classifica drogata dall’inflazione

Checco Zalone conferma il suo successo al box office italiano con “Buen Camino”, che ha raggiunto il maggior incasso di sempre nel paese, superando anche “Quo Vado?”. Questa performance si inserisce in un contesto economico influenzato dall’inflazione, rendendo i risultati ancora più significativi nel panorama cinematografico nazionale.

Checco Zalone ha superato sé stesso: “Buen Camino” è diventato il film con il maggiore incasso di sempre in Italia, superando “Quo Vado?”. Esultano distributori e gestori di sale cinematografiche e tira un sospiro di sollievo il comico pugliese, che temeva gli italiani lo avessero dimenticato. Tutto bellissimo. È una grande notizia per il cinema italiano, che da anni alterna exploit clamorosi e fragilità strutturali. Ma c’è un dettaglio che viene sempre rimosso, dopo la notizia: il record è di incassi, non di spettatori. Film sempre più recenti superano agilmente le classifiche italiane e mondiali grazie a una benzina inesauribile: l’inflazione. 🔗 Leggi su Linkiesta.it

