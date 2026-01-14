Che tempo farà nel weekend | addio gelo ma con deboli piogge

Nel fine settimana, si prevedono temperature in aumento e un miglioramento delle condizioni meteorologiche, con addio al gelo. Tuttavia, sono possibili deboli piogge, dovute alla presenza di un'area di bassa pressione proveniente dall'Atlantico, contrastata da un anticiclone sull'Europa centro-orientale. La situazione offrirà condizioni complessivamente stabili, con poche variazioni rispetto alle giornate precedenti.

L'ampia depressione atlantica che nella seconda parte della settimana si approfondirà verso la Penisola Iberica sarà ostacolata nel suo naturale spostamento verso levante da un anticiclone sull'Europa centro-orientale. La perturbazione che si snoderà dal centro di bassa pressione faticherà quindi. 🔗 Leggi su Quicomo.it

Leggi anche: Che tempo farà nel weekend a Como: insiste l'anticiclone

Leggi anche: Che tempo farà nel weekend del ritorno all'ora solare

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme.

Che tempo farà nei prossimi giorni? Addio al caldo, calo delle temperature e neve in montagna - Addio definitivo al caldo, ingresso diffuso di condizioni pienamente autunnali con temperature frizzanti e neve in montagna. blitzquotidiano.it

Meteo: tempo stabile fino a domani, ma nel weekend torna il maltempo sulla Sicilia https://gazzettadelsud.it/p=2156367 facebook

#Meteo #WeekEnd In questo fine settimana tempo stabile e soleggiato sul nord Italia, piogge e neve invece al centro sud. Per le previsioni giornaliere realizzate dal Servizio Meteorologico dell' #AeronauticaMilitare visita il sito meteoam.it. x.com