Che sce' benedette sti badante in scena al teatro Tosti di Ortona

Venerdì 18 gennaio alle 17.30, al teatro Tosti di Ortona, va in scena “Che sce' benedette sti badante”, una commedia in dialetto affidata alla compagnia dell’Alba. L’evento, promosso nell’ambito della stagione dei dialetti in collaborazione con l’associazione Amici della ribalta, offre un pomeriggio di teatro dedicato all’umorismo e alla cultura locale. Un’occasione per condividere un momento di svago e riscoprire le tradizioni dialettali della regione.

Domenica 18 Gennaio 2026 alle ore 17,30 la COMPAGNIA TEATRALE ATRIANA APS sarà di scena al TEATRO TOSTI DI ORTONA con la commedia brillante in due atti di Giancarlo Verdecchia " CHE SCE' BENEDETTE STI BADANTE " Non mancate, vi aspet facebook