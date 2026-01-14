Che sce' benedette sti badante in scena al teatro Tosti di Ortona

Venerdì 18 gennaio alle 17.30, al teatro Tosti di Ortona, va in scena “Che sce' benedette sti badante”, una commedia in dialetto affidata alla compagnia dell’Alba. L’evento, promosso nell’ambito della stagione dei dialetti in collaborazione con l’associazione Amici della ribalta, offre un pomeriggio di teatro dedicato all’umorismo e alla cultura locale. Un’occasione per condividere un momento di svago e riscoprire le tradizioni dialettali della regione.

Un pomeriggio tutto da ridere al teatro Tosti di Ortona dove domenica 18 gennaio, alle 17.30, diretto dalla compagnia dell'Alba, andrà in scena secondo appuntamento della stagione dei dialetti realizzata in collaborazione con l'associazione Amici della ribalta: "Che sce' benedette sti badante"

