Cgil sindacalista denuncia problemi di sicurezza in cantiere | licenziato

Un sindacalista della Fillea Cgil di Genova è stato licenziato dall’azienda Rcm, operante nel settore edile e impegnata nei lavori di Fincantieri a Sestri Ponente. La decisione è stata presa dopo che il rappresentante sindacale aveva segnalato questioni di sicurezza sul sito di lavoro. La vicenda evidenzia le tensioni tra le esigenze di sicurezza e le dinamiche lavorative nel cantiere genovese.

GENOVA, 14 GEN – "La Rcm, azienda del settore edile che opera in appalto per il ribaltamento a mare di Fincantieri a Genova Sestri Ponente, ha licenziato il delegato sindacale della Fillea Cgil, all'origine del provvedimento ci sarebbe la denuncia da parte del delegato di problemi legati alla sicurezza nel cantiere.

