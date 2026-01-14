C’erano una volta gli ecocompattatori Che fine ha fatto quel servizio?

Gli ecocompattatori di plastica, introdotti nel 2022 dalla Vus e dal Comune di Civitanova con il coinvolgimento del sindaco Stefano Zuccarini, rappresentavano un progetto di raccolta differenziata innovativo. Tuttavia, nel tempo, il servizio ha subito un progressivo declino e la sua attuale situazione rimane poco chiara. Analizzare cosa sia successo e se il progetto abbia avuto un seguito è importante per comprendere l’evoluzione delle iniziative di sostenibilità locali.

