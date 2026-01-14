C’erano una volta gli ecocompattatori Che fine ha fatto quel servizio?
Gli ecocompattatori di plastica, introdotti nel 2022 dalla Vus e dal Comune di Civitanova con il coinvolgimento del sindaco Stefano Zuccarini, rappresentavano un progetto di raccolta differenziata innovativo. Tuttavia, nel tempo, il servizio ha subito un progressivo declino e la sua attuale situazione rimane poco chiara. Analizzare cosa sia successo e se il progetto abbia avuto un seguito è importante per comprendere l’evoluzione delle iniziative di sostenibilità locali.
Che fine ha fatto il progetto degli eco-raccoglitori delle bottiglie di plastica? Il servizio fu presentato con tanto entusiasmo alla fine del 2022 dalla Vus e dal Comune con lo stesso sindaco Stefano Zuccarini che partecipò in prima persona al taglio del nastro. Nel territorio del comune di Foligno sono stati installati tre modernissimi ecocompattatori, due nel centro cittadino, uno in via dello Ospedale e l'altro nella zona del Plateatico (area terminal bus), mentre un terzo è stato sistemato nella frazione di Colfiorito (località Le Casematte). Ebbene, l'obiettivo del progetto era quello di salvaguardare l'ambiente attraverso il riciclo di uno dei rifiuti più comuni, ovvero le bottiglie di plastica.
