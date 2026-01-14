Centenario della Grande Genova Bucci | Un onore esserne stato sindaco
Il 2023 segna il centenario della nascita della Grande Genova, istituita esattamente cento anni fa. In questa occasione, il presidente della Regione Liguria, Marco Bucci, ha espresso il suo rispetto e gratitudine, sottolineando l’importanza storica di questa trasformazione urbanistica e amministrativa per la città. È un momento di riflessione sul passato e di valorizzazione del patrimonio condiviso, che ha contribuito a plasmare l’identità della città moderna.
"Esattamente 100 anni fa - ricorda il presidente della Regione Liguria, Marco Bucci - nasceva la Grande Genova. In quel giorno del 1926, 19 Comuni allora autonomi vennero aggregati al capoluogo: Genova diventa, anche nei numeri, una della città più grandi d'Italia, sia per popolazione che per. 🔗 Leggi su Genovatoday.it
Orlando, unica grande opera a Genova è allargamento giunta Bucci - Per il resto abbiamo la nebbia totale sulla Diga, con ritardi seri e un'inchiesta della Procura europea, tanto ... ansa.it
