Il Corriere dello Sport ha appena annunciato che Donyell Malen è ufficialmente un nuovo giocatore della Roma, concludendo così l’operazione di mercato. Questa acquisizione rappresenta un’importante aggiunta all’offerta finale del club giallorosso per la stagione 2026-2027. Di seguito, si fornisce un’analisi dettagliata dell’accordo e delle implicazioni per il progetto sportivo della squadra.

2026-01-14 13:03:00 Fa notizia quanto riportato poco fa dal Corriere dello Sport: La Roma chiude per Donyell Malen: sarà un giocatore della Roma. Il club giallorosso e l’Aston Villa hanno trovato l’accordo sulla base di un prestito oneroso a 2 milioni con diritto di riscatto a 25. Il diritto diventa obbligo in caso di qualificazione in Champions e se il giocatore avrà giocato un certo numero di partite. A Gasperini il giocatore piace da sempre, la Roma per bruciare la concorrenza e portarlo quanto prima a Trigoria ha deciso di fare un’offerta secca, con soldi garantiti. Si sta studiando la formula precisa, ma in ogni caso il giocatore arriverà a titolo definitivo ed è atteso già in serata nella capitale (sbarco alle ore 21 all’aeroporto di Ciampino) per svolgere poi le visite mediche di rito. 🔗 Leggi su Justcalcio.com

© Justcalcio.com - CdS – tutto sull’offerta finale all’Aston Villa

Leggi anche: Pronostico Brighton-Aston Villa: il momento di forma ci aiuta nel finale

Leggi anche: Follia in Aston Villa-Young Boys: dalle tribune piove di tutto, Malen ferito alla testa

Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia.

Roma, Malen a un passo: tutto sull’offerta finale all’Aston Villa facebook

#Roma, #Malen a un passo: tutto sull’offerta finale all’ #AstonVilla x.com