Cavernago la giovane pianista Emma Guercio pronta a incantare il pubblico

Cavernago si prepara a vivere un momento musicale con la giovane pianista Emma Guercio, che si esibirà in un concerto dedicato alla passione per la musica classica. Un’occasione per ascoltare un talento emergente in un ambiente raccolto e intimo, ideale per apprezzare l’arte del pianoforte durante le fredde giornate invernali. Un evento che invita alla scoperta e alla condivisione musicale, in un contesto sobrio e di qualità.

Cavernago. Con il freddo dell’inverno non c’è niente di meglio che lasciarsi avvolgere dal calore della buona musica. E quando a suonarla sono giovani musicisti, capaci di trasmettere energia, passione e freschezza interpretativa, il calore si fa ancora più intenso. È in questa atmosfera che si inserisce il recital pianistico di Emma Guercio, in programma domenica 18 gennaio alle 17 all’ Auditorium San Michele Pianoforti di Cavernago. Un pomeriggio dedicato al grande repertorio per pianoforte, pensato per un pubblico ampio e curioso, tra ascolto consapevole ed emozione immediata. Il programma attraversa epoche e linguaggi diversi, offrendo un vero e proprio percorso nella storia della musica. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

