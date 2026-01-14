Cava | scattano 8 Daspo per i tifosi del Siracusa Calcio
Nei giorni scorsi, il Commissariato di Pubblica Sicurezza di Cava de’ Tirreni ha concluso un’attività di prevenzione legata a episodi avvenuti durante la partita tra Cavese e Siracusa, presso lo stadio locale. Sono stati emessi otto provvedimenti di Daspo nei confronti di tifosi del Siracusa Calcio, al fine di garantire la sicurezza durante future manifestazioni sportive.
