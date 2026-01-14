Catanzaro La Parola delle Pietre | un libro racconta la memoria dei luoghi

Nel cuore di Catanzaro, un nuovo volume intitolato “La Parola delle Pietre” esplora la storia e la memoria dei luoghi che ci circondano. Attraverso testimonianze e riflessioni, il libro offre un approfondimento sulla relazione tra ambienti e identità, restituendo voce alle tracce invisibili del passato. Un’opera che invita a riscoprire il valore delle pietre e dei luoghi che costituiscono il nostro patrimonio quotidiano.

di Pino Cinquegrana Catanzaro – C'è una memoria silenziosa nei luoghi che attraversiamo ogni giorno, e un nuovo libro prova a darle voce. Si intitola La Parola delle Pietre, pubblicato dalla casa editrice Libritalia, e nasce dall'esigenza di restituire significato a ciò che sembra muto: le pietre, gli spazi, i passaggi che custodiscono storie, silenzi e ricordi. Il volume sarà presentato il 23 gennaio 2026 alle ore 17:45 nella storica Biblioteca "De Nobili" in un evento patrocinato dal Comune di Catanzaro, pensato come spazio di ascolto e di condivisione. All'incontro parteciperanno l'editore Enrico Buonanno e lo scrittore Massimiliano Capalbo, che modererà la conversazione, insieme al giurista Alberto Scerbo e alla storica Elena De Filippis.

