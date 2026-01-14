Catania tentano di portare via i cassetti del bancomat | bloccati dagli agenti

Nella città di Catania, alcuni individui sono stati fermati dalla Polizia di Stato mentre tentavano di asportare i cassetti di un bancomat. L’intervento ha portato all’arresto di M. G., R. R. e M., rispettivamente di 26, 50 e 50 anni, che sono stati riconosciuti responsabili di tale episodio. L'operazione conferma l'impegno delle forze dell'ordine nel garantire la sicurezza pubblica e prevenire atti criminali.

Nei giorni scorsi, la Polizia di Stato ha tratto in arresto i catanesi M. G. (classe 1997), R. R. (classe 1973) e M. L. (classe 1966), ritenuti responsabili del reato di tentata rapina in concorso, ai danni di un ufficio postale nel comune di Gravina di Catania. I poliziotti della Squadra Antirapina della Squadra Mobile hanno notato l'arrivo, nei pressi dell'ufficio postale, di un'auto su cui era stata apposta una targa visibilmente contraffatta. Gli agenti hanno visto arrivare anche un uomo alla guida di uno scooter rubato che si è fermato, con il motore acceso, poco distante dall'ufficio postale.

