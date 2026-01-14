Nella mattinata a Gravina di Catania, la polizia ha arrestato tre persone di età compresa tra 29 e 60 anni, coinvolte in un tentativo di rapina presso un ufficio postale. L'intervento delle forze dell'ordine ha evitato conseguenze più gravi, assicurando alla giustizia i responsabili dell'episodio.

La polizia ha arrestato tre persone di 29 anni, 53 e 60 anni per una tentata rapina a un ufficio postale a Gravina di Catania. Due di loro stati bloccati da agenti della Squadra mobile della Questura dopo che erano riusciti a rubare, durante la fase di ricarica della cassaforte del bancomat, tre cassette di plastica dell'Atm che contenevano complessivamente 150mila euro. Uno di loro era in possesso di una pistola a salve. Il terzo complice è stato catturato alla guida di un'auto che era stata noleggiata per compiere la rapina. Accertamenti sono in corso per verificare se i tre siano gli autori di analoghi assalti ad altri uffici postali. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

© Tgcom24.mediaset.it - Catania, assalto all'ufficio postale: tre arresti

Leggi anche: Nuovo assalto all'ufficio postale: fatta saltare la cassaforte

Leggi anche: Assalto all’ufficio postale di Ottaviano: fatto esplodere l’ATM, ladri in fuga

Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento.

VIDEO – Tentano il colpo all’ufficio postale, interviene la Polizia: 3 arresti nel Catanese; Catania, tentano un furto all’ufficio postale: arrestati in tre, avevano già 150 mila euro in borsa; Assalto a ufficio postale nel Catanese, tre arresti nel Catanese; Assalto all’ufficio postale: arrestati dalla polizia 3 catanesi VIDEO.

Assalto all’ufficio postale: arrestati dalla polizia 3 catanesi VIDEO - L’intervento provvidenziale della polizia ha permesso di sventare il colpo tentato alla Posta di ... livesicilia.it