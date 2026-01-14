Catania assalto all' ufficio postale | tre arresti
Nella mattinata a Gravina di Catania, la polizia ha arrestato tre persone di età compresa tra 29 e 60 anni, coinvolte in un tentativo di rapina presso un ufficio postale. L'intervento delle forze dell'ordine ha evitato conseguenze più gravi, assicurando alla giustizia i responsabili dell'episodio.
La polizia ha arrestato tre persone di 29 anni, 53 e 60 anni per una tentata rapina a un ufficio postale a Gravina di Catania. Due di loro stati bloccati da agenti della Squadra mobile della Questura dopo che erano riusciti a rubare, durante la fase di ricarica della cassaforte del bancomat, tre cassette di plastica dell'Atm che contenevano complessivamente 150mila euro. Uno di loro era in possesso di una pistola a salve. Il terzo complice è stato catturato alla guida di un'auto che era stata noleggiata per compiere la rapina. Accertamenti sono in corso per verificare se i tre siano gli autori di analoghi assalti ad altri uffici postali. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it
Assalto ai tabacchi con una bomba Fumogeni nello zaino, 2 anni di daspo per tifoso etneo Vanno in discoteca con la droga, due arrestate
