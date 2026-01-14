Castelnuovo | un camminata lungo le mura per scoprire il paese di mille anni fa
Domenica 18 gennaio alle 15, si svolge una passeggiata guidata lungo le mura di Castelnuovo Rangone, condotta dallo storico Marco Gibellini. L’evento offre l’opportunità di scoprire la storia millenaria del paese, visitando i punti più significativi delle antiche mura e approfondendo le radici di Castelnuovo, attraverso un percorso che permette di immaginare come fosse il paese mille anni fa.
Proseguono le iniziative per celebrare il millenario dell’abitato di Castelnuovo Rangone. Domenica 18 gennaio dalle 15 lo storico locale Marco Gibellini accompagna alla scoperta di com’era Castelnuovo mille anni fa, in una passeggiata guidata lungo le mura cittadine, per osservare il paese di. 🔗 Leggi su Modenatoday.it
Leggi anche: Fitness walk, una camminata lungo le mura
Leggi anche: 'Libri lungo le mura', rassegna di lettura a Cascina
Fitness walk, una camminata lungo le mura - Special event Christmas Day’, in programma il 7 dicembre con ritrovo alla Porta degli Angeli (alle 15, partenza 15. ilrestodelcarlino.it
Una domenica piena di bellezza e condivisione Domenica 14 dicembre 2025 La bella giornata di sole di domenica scorsa ci ha portato a Castelnuovo della Misericordia per una camminata insieme alla nostra guida naturalistica Nino Guidi, che ringrazia facebook
Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.