Cassazione via libera al risarcimento per la Ducati 999S difettosa | il venditore finale può rivalersi sui produttori

La Corte di Cassazione ha stabilito che il venditore finale di una Ducati 999S difettosa può chiedere il risarcimento ai produttori. Questa decisione pone fine a un contenzioso iniziato nel 2007, confermando la possibilità di rivalsa per chi acquista un prodotto difettoso e subisce danni. La sentenza rappresenta un importante precedente nel diritto di tutela dei consumatori e dei rivenditori.

Un lungo contenzioso civile, iniziato nel 2007, trova una svolta decisiva dalla Corte Suprema di Cassazione. La vicenda riguarda una Ducati 999S, acquistata nuova nel giugno 2005 da un motociclista perugino presso una concessionaria di Arezzo.Il 15 maggio 2007, la catena di trasmissione della. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it Leggi anche: Bagagli smarriti in volo, sì della Cassazione al risarcimento senza l’incubo scontrini Leggi anche: Demansionamento, spetta il risarcimento dei danni: lo conferma la Cassazione Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia. Cassazione, via libera al risarcimento per la Ducati 999S difettosa: il venditore finale può rivalersi sui produttori. Donna caduta a Trinità dei Monti, la Cassazione le nega il risarcimento: “Doveva stare più attenta” - Una donna aveva chiesto 130 mila euro di risarcimento al Comune di Roma dopo essere caduta il 5 luglio 2014 sulla scalinata di Trinità dei Monti. blitzquotidiano.it Utilizzo dati e privacy - La Corte di Cassazione ha respinto in via definitiva il ricorso presentato da una donna che chiedeva 130 mila euro di risarcimento al Comune di Roma dopo la caduta avvenuta il 5 luglio 2014 sulla ... tgcom24.mediaset.it La Cassazione dà ragione al Governo: sull’imam di Torino il Viminale aveva agito correttamente. Ora speriamo che la nuova sezione della Corte d’Appello a cui verrà demandato il giudizio sia davvero libera e non allineata ai pregiudizi ideologici di quella pre facebook Mohamed Shanin resta libera: la decisione presa dalla Cassazione x.com

