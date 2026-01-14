Caso Timothy Busfield Melissa Gilbert sostiene il marito dopo l' accusa di molestie sessuali su minori

Melissa Gilbert, nota per il suo ruolo in La casa nella prateria, ha dichiarato di voler tutelare la privacy della famiglia in seguito alle accuse di molestie sessuali su minori rivolte a suo marito, Timothy Busfield. La attrice ha chiesto rispetto e comprensione da parte dei media, sottolineando l'importanza di gestire la situazione con riserbo e sensibilità durante questo momento difficile.

Melissa Gilbert ha deciso di rimanere al fianco del marito Timothy Busfield dopo le gravissime accuse di molestie su minori nei suoi confronti e il conseguente arresto. L'attore si è consegnato alla polizia nelle scorse ore, dichiarandosi innocente. Nel frattempo, il rappresentante di Gilbert ha rilasciato una dichiarazione pubblica a US Weekly in cui afferma che Melissa Gilbert rimane al fianco del marito e della sua famiglia in un momento particolarmente delicato.

West Wing, Timothy Busfield accusato di abusi sessuali su minori: spiccato un mandato di arresto per l'attore - Gravissime accuse per il regista e attore nel cast di film e serie come L'uomo dei sogni e For Life, avanzate dal tribunale del New Mexico nelle scorse ore.

"West Wing", l'attore Timothy Busfield accusato di abusi su minori: cosa sta succedendo - Scandalo clamoroso nel mondo delle serie TV: l'attore 68enne Timothy Busfield, celebre per il ruolo di Danny Concannon in " The West Wing " e recentemente regista per " The Cleaning Lady ", è stato

