Caso Suarez chieste le condanne degli ex vertici dell’Università per stranieri

Nel procedimento riguardante il caso Suarez, sono state avanzate le richieste di condanna per alcuni ex vertici dell'Università per stranieri di Perugia. La procura ha chiesto due anni e otto mesi di reclusione per la rettrice Giuliana Grego Bolli e la docente Stefania Spina, mentre per il direttore generale Simone Olivieri sono stati richiesti due anni e quattro mesi. La vicenda riguarda presunte irregolarità nelle procedure di valutazione e certificazione.

Perugia,14 gennaio 2026 – Due anni e 8 mesi di reclusione chiesti per l'allora rettrice dell' Università per stranieri di Perugia, Giuliana Grego Bolli, e per la docente e responsabile del centro di valutazione e le certificazioni linguistiche dell'ateneo, Stefania Spina; due anni e quattro mesi per l'allora direttore generale Simone Olivieri. Sono le richieste del sostituto procuratore Gianpaolo Mocetti a conclusione della sua requisitoria nel processo per il presunto esame farsa sostenuto dal calciatore uruguaiano Luis Suarez. Secondo l'accusa, il giocatore sarebbe stato aiutato a superare l'esame di lingua italiana ricevendo in anticipo domande e risposte per superare la prova e ottenere la certificazione propedeutica all'ottenimento della cittadinanza italiana.

Concorsopoli, chiesta l’assoluzione di Marini – Daily, 14 gennaio - Quella di oggi è stata una giornata densa sul fronte giudiziario con il processo Concorsopoli e le novità anche sul caso Suarez, con richieste di condanna per l’ex rettrice Grego Bolli e altri imputat ... umbria24.it

