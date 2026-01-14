Caso Signorini Clarissa Selassié su Medugno e la notte di passione | Terribili sforzi zero risultati

Clarissa Selassié ha recentemente commentato sui social le voci circolate riguardo a una presunta notte di passione con Antonio Medugno durante il Grande Fratello Vip. L'ex concorrente ha negato le accuse, precisando di aver fatto grandi sforzi senza ottenere risultati e prendendo le distanze dal caso Signorini. La sua dichiarazione mira a chiarire la propria posizione e a ristabilire la verità sui fatti.

L'ex concorrente interviene sui social dopo le voci emerse sul Grande Fratello Vip, nega la presunta notte di passione con Antonio Medugno e prende le distanze dalle accuse legate al caso Signorini. Il caso Signorini continua a far discutere. Tutto nasce dalle accuse mosse da Fabrizio Corona nei confronti del conduttore del Grande Fratello durante il podcast Falsissimo. Le dichiarazioni hanno coinvolto anche alcuni ex concorrenti del reality show, alcuni in modo diretto, altri solo marginalmente. Tra questi c'è anche Clarissa Selassié, che ha partecipato al Grande Fratello Vip nella stessa edizione di Antonio Medugno.

