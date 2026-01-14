Caso Signorini Clarissa Selassiè su Antonio Medugno | Notti di sesso? Con lui solo un episodio di terribili sforzi e zero risultati
Clarissa Selassiè ha chiarito di non voler essere collegata ad Antonio Medugno riguardo a presunte notti di sesso, definendole episodi di sforzi falliti e senza alcun risultato. La sua posizione è netta e si dissocia da qualsiasi coinvolgimento o speculazione in merito, mantenendo un tono sobrio e rispettoso. La sua dichiarazione mira a precisare la propria posizione senza alimentare ulteriori rumors o fraintendimenti.
Clarissa Selassiè non vuole in alcun modo essere associata ad Antonio Medugno in merito a "ipotetiche notti di sesso mai successe". Lo fa con una storia Instagram pubblicata a distanza di giorni dalle dichiarazioni dell'ex concorrente del Grande Fratello, al centro del caso sollevato da Fabrizio. 🔗 Leggi su Today.it
