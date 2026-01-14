Caso Pandoro e uova di Pasqua oggi la sentenza per Chiara Ferragni
Oggi si attende la sentenza nel processo che vede coinvolta Chiara Ferragni, imputata per truffa aggravata. L’imprenditrice digitale è accusata di aver partecipato a operazioni commerciali relative al Pandoro Balocco Pink Christmas e alle uova di Pasqua Dolci Preziosi. La decisione del giudice è prevista in questa giornata, mentre si avvicina il verdetto che potrebbe determinare un importante sviluppo nel caso.
Processo per truffa aggravata: atteso il verdetto del giudice. È il giorno della decisione giudiziaria per Chiara Ferragni, l'imprenditrice digitale imputata per truffa aggravata nell'ambito delle operazioni commerciali legate al Pandoro Balocco Pink Christmas e alle uova di Pasqua Dolci Preziosi. I pubblici ministeri Eugenio Fusco e Cristian Barilli hanno chiesto per lei e per l'ex manager Fabio Damato una condanna a un anno e otto mesi di reclusione, senza attenuanti. Ferragni si è presentata nell'aula della terza sezione penale del Tribunale di Milano dichiarandosi "serena e fiduciosa" in attesa della decisione del giudice Ilio Mannucci Pacini.
