Caso in ospedale Rinascita Civica | Porta di sicurezza bloccata con catene e lucchetto L' Ausl intervenga
Rinascita Civica segnala un problema di sicurezza all'ospedale Infermi di Rimini, dove una porta di sicurezza è stata bloccata con catene e lucchetto. La questione è stata sollevata dal segretario Gabriele Colonna, chiedendo un intervento tempestivo dell’Ausl per garantire la sicurezza e la funzionalità degli accessi. La situazione richiede attenzione per assicurare un ambiente ospedaliero sicuro e accessibile.
Catena e lucchetto in una porta di sicurezza. Accade all'ospedale Infermi di Rimini e a portare all'attenzione il tema è Rinascita Civica, per voce del suo segretario Gabriele Colonna. “Le immagini arrivate alla nostra segreteria lasciano poco spazio all'immaginazione e molto alla rabbia - scrive. 🔗 Leggi su Riminitoday.it
Porta di sicurezza, ma il varco è sbarrato dal lucchetto. All'ospedale Infermi - Un porta di sicurezza all'ospedale Infermi di Rimini con i maniglioni antipanico chiusi da catena e lucchetto.
