Caso in ospedale Rinascita Civica | Porta di sicurezza bloccata con catene e lucchetto L' Ausl intervenga

Rinascita Civica segnala un problema di sicurezza all'ospedale Infermi di Rimini, dove una porta di sicurezza è stata bloccata con catene e lucchetto. La questione è stata sollevata dal segretario Gabriele Colonna, chiedendo un intervento tempestivo dell’Ausl per garantire la sicurezza e la funzionalità degli accessi. La situazione richiede attenzione per assicurare un ambiente ospedaliero sicuro e accessibile.

Buongiorno a tutti. Ho questo caso particolare. Infermiera che ha cessato il lavoro dipendente con l ospedale a luglio 2022. Ha aperto partita iva nel 2022 e dal 2023 è in regime forfettario ( nel 22 no per reddito dipendente 2021 superiore ai 30000).Nessun alt facebook

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.