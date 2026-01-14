Caso Alessia Pifferi la sentenza che va oltre il verdetto

La Corte d’Assise d’appello di Milano ha ridotto la pena di Alessia Pifferi da ergastolo a 24 anni, riconoscendo alcune attenuanti nel procedimento per la morte della figlia Diana. La decisione si inserisce in un contesto mediatico complesso, che ha accompagnato il caso. Questa sentenza solleva questioni sul ruolo dell’opinione pubblica nel processo giudiziario e sul peso delle attenuanti nel percorso di condanna.

La Corte d'Assise d'appello di Milano condanna il processo mediatico e riduce la pena La decisione della Corte: ergastolo ridotto a 24 anni La Corte d'Assise d'appello di Milano ha ridotto da ergastolo a 24 anni la condanna di Alessia Pifferi, riconoscendo le attenuanti generiche nel processo per la morte della figlia Diana, lasciata sola.

