Casi di meningite il Cotugno | Nessun allarme ma stiamo indagando

Da napolitoday.it 14 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

L’ospedale Cotugno di Napoli ha confermato che, sebbene siano stati registrati alcuni casi di meningite, al momento non si ravvisa un allarme generale. Il direttore dell’Unità operativa malattie ad alta contagiosità, Alessandro Parrella, ha precisato che sono in corso approfondimenti investigativi per comprendere l’origine e la diffusione dei casi. La situazione viene monitorata attentamente, mantenendo un atteggiamento di cautela e senza allarmismi.

“Nessun allarme, ma le indagini sono in corso”. È un ottimismo cauto quello di Alessandro Parrella, direttore dell'Unità operativa malattie ad alta contagiosità dell'ospedale Cotugno di Napoli, in merito ai casi di meningite che hanno scosso la città. Sono tre i ricoverati nel presidio dei Colli. 🔗 Leggi su Napolitoday.itImmagine generica

