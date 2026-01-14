Casi di meningite il Cotugno | Nessun allarme ma stiamo indagando

L’ospedale Cotugno di Napoli ha confermato che, sebbene siano stati registrati alcuni casi di meningite, al momento non si ravvisa un allarme generale. Il direttore dell’Unità operativa malattie ad alta contagiosità, Alessandro Parrella, ha precisato che sono in corso approfondimenti investigativi per comprendere l’origine e la diffusione dei casi. La situazione viene monitorata attentamente, mantenendo un atteggiamento di cautela e senza allarmismi.

"Nessun allarme, ma le indagini sono in corso". È un ottimismo cauto quello di Alessandro Parrella, direttore dell'Unità operativa malattie ad alta contagiosità dell'ospedale Cotugno di Napoli, in merito ai casi di meningite che hanno scosso la città. Sono tre i ricoverati nel presidio dei Colli.

Napoli, allarme meningite, quattro casi al Cotugno: ma nessun focolaio - Sono tre i casi di pazienti affetti da meningite da meningococco ricoverati al Cotugno: due ragazze e un uomo. ilmattino.it

Quattro casi di meningite. Uno studente dell’istituto comprensivo Angiulli alla Sanità e tre giovani tra i 22 e i 25 anni contagiati in un arco di tempo che va dal 27 dicembre a due giorni fa. L’articolo di Anna Paola Merone al link nel primo commento facebook

