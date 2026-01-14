Casette Pater di Acilia via libera all’assegnazione degli immobili

L’Assemblea Capitolina ha approvato l’alienazione degli immobili delle casette Pater ad Acilia, una decisione che rappresenta un passo importante per la gestione del comprensorio. La delibera, approvata il 14 gennaio 2026, apre la strada alle procedure di assegnazione, contribuendo a definire il futuro di questa area nel contesto urbano di Ostia.

Ostia, 14 gennaio 2026 – “Esprimo grande soddisfazione per l’approvazione, da parte dell’Assemblea Capitolina, della delibera che autorizza l’alienazione degli immobili del comprensorio delle casette Pater ad Acilia “. Così il consigliere capitolino Yuri Trombetti, presidente della Commissione Patrimonio e Casa, commenta il via libera dell’Aula a un provvedimento che mette finalmente la parola fine a una vicenda che si trascinava da troppi anni. “Quella delle casette Pater è stata una delle prime questioni che ho affrontato all’inizio del mio mandato da consigliere capitolino – ricorda Trombetti – con l’impegno preciso di trovare una soluzione per la dismissione di queste abitazioni e, soprattutto, di rassicurare i residenti sul loro futuro”. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

