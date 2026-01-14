Case all’asta a Monterotondo le famiglie tornano a rischio sgombero L’appello del sindaco | Roma faccia qualcosa
A Monterotondo, 87 famiglie residenti in via Salaria 142, occupano abitazioni di edilizia residenziale pubblica e si trovano nuovamente a rischio di sfratto. Il sindaco ha lanciato un appello alle autorità romane affinché si intervenga per trovare una soluzione duratura. Questa situazione evidenzia le difficoltà legate alle case all’asta e alle esigenze delle famiglie che vivono in condizioni di incertezza abitativa.
Le 87 famiglie di inquilini Erp che vivono in via Salaria 142, a Monterotondo, tornano a rischio sgombero. L'ultima commissione Patrimonio presieduta da Yuri Trombetti, convocata per fare il punto della situazione, non ha portato grosse novità, sicuramente nessuna soluzione. La IVG, che gestisce. 🔗 Leggi su Romatoday.it
