Case all’asta a Monterotondo le famiglie tornano a rischio sgombero L’appello del sindaco | Roma faccia qualcosa

A Monterotondo, 87 famiglie residenti in via Salaria 142, occupano abitazioni di edilizia residenziale pubblica e si trovano nuovamente a rischio di sfratto. Il sindaco ha lanciato un appello alle autorità romane affinché si intervenga per trovare una soluzione duratura. Questa situazione evidenzia le difficoltà legate alle case all’asta e alle esigenze delle famiglie che vivono in condizioni di incertezza abitativa.

È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.