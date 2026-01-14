Casa della salute mobile nel 2025 oltre sedicimila prestazioni nel Chietino

Nel 2025, la Casa della Salute Mobile della Asl ha garantito oltre 16.000 prestazioni a più di 10.500 cittadini nel territorio del Chietino. Operando in 97 Comuni della provincia, questa iniziativa mira a migliorare l’accesso ai servizi sanitari, offrendo assistenza diretta e di qualità a residenti e comunità locali. Un impegno costante per la promozione della salute e la vicinanza ai cittadini.

Sono 10 mila 588 i cittadini che hanno avuto accesso alla Casa della salute mobile della Asl nell'ultimo anno, con 16 mila 510 prestazioni registrate complessivamente in 97 Comuni della provincia di Chieti.Il report, elaborato dal Dipartimento Prevenzione, diretto da Giuseppe Torzi, è stato.

